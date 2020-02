Polizei unterbindet Rocker-Treffen in Fürstenwalde

In Fürstenwalde (Oder-Spree) hat die Polizei am Samstagabend ein Rocker-Treffen unterbunden. Es sei mit «kriminellen Machenschaften und Geschäften» zu rechnen gewesen, begründete der Pressesprecher der Polizeidirektion Ost, Stefan Möhwald, das Einschreiten der Sicherheitskräfte. Außerdem seien unter den Teilnehmern etliche, die «mit erheblichen Straftaten» in Verbindung» gebracht werden könnten. Hinter dem Polizeieinsatz stehe eine «Null-Toleranz-Strategie».

Für die Kontrollen einer «mittleren zweistelligen Zahl» von Rockern war laut Möhwald eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei angerückt. Eine genauere Zahl der eingesetzten Beamten nannte er nicht. Bei den Rockern soll es sich um «Hells Angels» und ihre Unterstützer handeln, was der Sprecher jedoch nicht bestätigte. Ihm zufolge wurden unter anderem Drogen und waffenähnliche Gegenstände sichergestellt.

Zudem sei ein Mann vorläufig festgenommen worden, gegen den ein offener Haftbefehl vorliege. Der Haftbefehl müsste nicht vollstreckt werden, wenn der Festgenommene einen festgesetzten Geldbetrag zahle. Im Vorfeld des Treffens sei ein Gewerbekomplex an die Rocker vermietet worden. An der Polizeiaktion waren auch der Zoll und Fiskus beteiligt, was darauf hindeutet, dass Verdacht auf Wirtschaftskriminalität besteht.