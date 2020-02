Potsdamer Rathaus: Online-Termine noch nicht möglich

Drei Wochen nach der Cyberattacke auf die Potsdamer Stadtverwaltung können die Bürger ihre Termine weiterhin nicht online vereinbaren. Der externe Zugriff auf das Ratsinformationssystem RIS und die Online-Terminverwaltung funktioniere noch nicht, sagte Rathaussprecher Jan Brunzlow am Mittwoch auf Anfrage. Allerdings könnten Termine telefonisch unter der Behördennummer 115 oder der Telefonnummer 0331 2891111 vereinbart werden.

Auch An- und Ummeldungen seien noch nicht in vollem Umfang machbar. «Wir gehen derzeit davon aus, dass dies in den nächsten Tagen wieder möglich ist», so der Sprecher.