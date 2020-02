Verbraucherzentrale warnt: Augen auf beim Online-Dating

Kurz vor dem Valentinstag am Freitag warnt die Verbraucherzentrale Brandeburg (VZB) vor Abofallen und Fake-Profilen auf Dating-Plattformen. Viele Angebote hätten bei genauerem Hinsehen ihre Tücken, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Deshalb rät VZB-Referentin Michèle Scherer zu gesundem Misstrauen.

Auch kommt es nach Angaben der VZB häufig vor, dass günstige Probeangebote sich automatisch in teure Abos umwandelten. Um keine Fristen zu verpassen, empfiehlt die VZB, solche Probeangebote direkt nach Abschluss des Vertrags zu kündigen.

Ob Plattformen Fake-Profile verwenden, muss nach VZB-Angaben im Kleingedruckten stehen. Moderatoren oder Controller legen dann attraktive - aber fiktive - Profile an und chatten drauf los. Reale Treffen gibt es aber nicht. Damit der Flirt also nicht ins Leere läuft, lohnt sich vor der Anmeldung ein Blick in die AGBs.