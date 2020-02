Deutsche Bahn mit 840 Millionen Euro für Berlin-Brandenburg

Die Deutsche Bahn plant in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr eine Rekordsumme von rund 840 Millionen Euro für Investitionen in Infrastruktur wie das Schienennetz. Dafür sollen unter anderem mehr als 200 Kilometer Gleise, gut 170 Weichen und 35 Brücken erneuert werden, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es 780 Millionen Euro.

© dpa

«Bauen ist bei den Kunden nicht immer beliebt», räumte Alexander Kaczmarek, DB-Konzernbeauftragter für das Land Berlin, ein. «Wo gebaut wird, kann leider nicht auch immer gleich gefahren werden.» Mehrfache Sperrungen sind etwa auf der Strecke von Ludwigsfelde nach Jüterbog ab Oktober vorgesehen. Davon ist auch der Fernverkehr Richtung München und der Fernverkehr Richtung Frankfurt betroffen, wie Kaczmarek erklärte.

Im S-Bahn-Netz stehen ebenfalls zahlreiche Bauprojekte an. Auf der Strecke von Buch nach Bernau müssen sich Fahrgäste ab Mitte Juli auf fünf Wochen Schienenersatzverkehr einstellen, auf der von Mahlsdorf nach Strausberg für drei Wochen ab Ende März.

Noch deutlicher sind die absehbaren Einschränkungen am Südring der S-Bahn, wo die Gleise erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen Ende Juni beginnen, dann ist die Strecke ab Treptower Park bis Tempelhof für vier Wochen gesperrt, die von Neukölln bis Baumschulenweg sogar bis Mitte August.