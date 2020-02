Weiter Probleme bei Approbation junger Mediziner aus Polen

Das Problem der ausstehenden Approbation junger Mediziner, die in Stettin studiert haben, besteht einstweilen weiter. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wies am Mittwoch im Landtagsausschuss für Gesundheit und Soziales Vorwürfe zurück, dass das Land die Zulassung verhindere und Regelungen zu eng auslege. «Wir bewegen uns in einem automatisierten EU-Berufsanerkennungsverfahren», sagte sie. Es diene der Entbürokratisierung bei der Anerkennung von Studienabschlüssen und der Zulassung von Medizinern.

Polen habe jedoch im April vergangenen Jahres zwei Zusätze in diese EU-Richtlinie aufnehmen lassen, erklärte Nonnemacher. Danach müssen Mediziner, die in Polen studiert haben, vor der Zulassung ein 13-monatiges Praktikum und eine Prüfung in polnischen Medizinrecht vorweisen. «An diese Voraussetzung sind wir in Brandenburg damit gebunden», sagte Nonnemacher. Polen müsste ergänzen, dass das beispielsweise nur für Studenten gelte, die als Mediziner in Polen arbeiten wollen und für solche, die ins Ausland gehen.

Betroffen sind junge Leute, die in Kooperation des Asklepios-Konzerns mit der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin im vergangenen Jahr ihr Studium beendet haben.