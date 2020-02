Ausschuss-Sorge um Approbation in Polen ausgebildeter Ärzte

Den derzeitigen Stand der noch nicht erfolgten Approbation von im polnischen Stettin ausgebildeten deutschen Medizinern will der Landtagsausschuss für Gesundheit heute erkunden. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) soll den Parlamentariern die aktuelle Lage erläutern.

In Brandenburg können die deutschen Absolventen vom vergangenen Jahr nicht zugelassen werden. Als Grund wird genannt, dass nach polnischem Recht künftige Ärzte Bestätigungen über eine Prüfung in polnischem Medizinrecht und ein 13-monatiges Praktikum vorweisen müssen. Das hat Polen nun auch in den EU-Regularien verankert. Da sich Brandenburg danach richten muss, kann die Zulassung nur mit diesen Voraussetzungen erteilt werden. Die künftigen Mediziner, die in Stettin studierten, können das nicht vorweisen.