Nach Thüringen-Wahl: Kundgebung für Demokratie in Potsdam

Mit Blick auf die umstrittene Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat das Bündnis «Potsdam! bekennt Farbe» für diesen Dienstag zu einer Kundgebung für Demokratie aufgerufen. Bis zu 500 Teilnehmer werden bei der Veranstaltung um 18 Uhr auf dem Alten Markt erwartet, wie das Bündnis mitteilte. Der Vorsitzende des Bündnisses, Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), wollte die Kundgebung eröffnen. «Wir finden dieses Vorgehen (in Thüringen) unverantwortlich, es schadet unserer Demokratie und gefährdet das friedliche Miteinander», erklärte Schubert in einem Aufruf. Auch die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, und Maja Wallstein vom Landesvorstand der SPD werden auf der Kundgebung sprechen.

© dpa

In Thüringen war in der Vorwoche überraschend der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich durch ein gemeinsames Votum von FDP und CDU mit der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Bundesweit sorgte das für Wirbel. Kemmerich trat danach zurück, ist aber noch geschäftsführend im Amt.

In dem Aufruf zur Kundgebung heißt es auf der Facebook-Seite des Bündnisses: «Inzwischen hat die Brandenburger Kenia-Koalition ihr «Nein» zur Kooperation mit der AFD bekräftigt. Die Bündnismitglieder begrüßen das ausdrücklich. Die Ereignisse der letzten Woche in Erfurt wollen sie dennoch nicht unkommentiert lassen.»