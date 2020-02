Stübgen erwartet keinen CDU-Richtungskampf nach AKK-Rückzug

Nach der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer glaubt Brandenburgs CDU-Landesvorsitzender Michael Stübgen nicht an einen Richtungskampf innerhalb der CDU. Er sei «guten Mutes, dass mögliche unterschiedliche Auffassungen, die jetzt auch in der letzten Woche aufgetreten sind, dass wir die so zusammenführen können, dass wir als Volkspartei gemeinsam für dieses Land weiter gut arbeiten können», sagte Stübgen am Montag in Potsdam. Und fügte hinzu: «Mindestens, wenn wir als CDU noch alle Sinne beieinander haben.»

Kramp-Karrenbauers Entscheidung nehme Stübgen, ohne ihre Erklärung zum Rückzug im Detail zu kennen, mit Respekt entgegen. Die 57-Jährige kündigte am Montag im Parteipräsidium völlig überraschend an, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und in absehbarer Zeit auch den Parteivorsitz abzugeben.

Zu dem Vorgang in Thüringen betonte Stübgen, dass die CDU in Brandenburg auch weiterhin geschlossen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD in Brandenburg stehe. Er kenne kein CDU-Mitglied im Land, das wirklich ein Kooperieren mit der AFD bevorzuge. So, wie sich die AfD in Brandenburg entwickelt habe, gebe es eindeutig keine Zusammenarbeit, sagte er.