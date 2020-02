Busunternehmen und Polizei gegen Vandalismus: Partnerschaft

Um sich im Kampf gegen Vandalismus und Schmierereien besser aufzustellen wollen die Cottbuser Polizei und das regionale Busunternehmen Spree-Neiße-Bus (DB Regio Bus Ost) enger zusammenarbeiten. Beide Seiten haben eine Kooperation vereinbart, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ziel seien weniger Beschädigungen an Fahrzeugen und Bushaltestellen, sagte eine Polizeisprecherin. Bei mutwilliger Sachbeschädigung oder Problemen mit Fahrgästen gebe es künftig zwischen beiden Seiten einen «kurzen Kontakt». Die Ordnungspartnerschaft gilt für Busse der Deutschen Bahn im Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus.

Vor allem die Prävention soll im Vordergrund stehen. Polizei und Busvertreter wollen mit einem Bus am Schulgelände Erstklässlern praktische und theoretische Informationen zum richtigen Verhalten im und am Bus geben. Zudem solle erklärt werden, wie man sich an Bushaltestellen verhält.