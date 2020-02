Stürmische «Sabine» hält Einsatzkräfte in Atem

Kein Zug, kein Strom - dafür jede Menge Arbeit: Sturmtief «Sabine» ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 171 Kilometern pro Stunde über Sachsen-Anhalt gefegt. Betroffen waren verschiedene Landesteile, vor allem der Landkreis Harz. Leitstellen hatten vorsorglich mehr Personal im Einsatz, um im Notfall schneller reagieren und koordinieren zu können.

Die Feuerwehr rückte den Angaben nach Hunderte Male aus, um Straßen von umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen zu befreien. Es kam zu Unfällen, die laut Polizei meist glimpflich ausgingen. In Rochau (Landkreis Stendal) wurden ein 18 Jahre alter Fahranfänger sowie zwei Frauen im Alter von 75 und 22, ein vierjähriges Kind und ein Monate altes Baby verletzt. Das Auto, in dem die fünf Menschen waren, geriet den Angaben nach in der Nacht zum Montag durch eine Windböe von der Bundesstraße 189 ab, streifte ein Schild und einen Baum.

Die Gefahr scheint in Sachsen-Anhalt jedoch noch nicht gänzlich vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis Mittwoch mit weiteren Unwettern, Orkanböen, Regen und Schneeschauern. Auf dem Brocken brachte es «Sabine» in Böen auf Geschwindigkeiten von bis zu 171 Kilometer je Stunde. Der Wert wurde am Montagmorgen um 4.00 Uhr auf dem Gipfel gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. «Sabine» ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie «Kyrill» (2007) oder «Lothar» (1999) sollte «Sabine» aber nicht werden.