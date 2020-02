Orkantief: Flüge und Züge fallen aus, Parks geschlossen

Gestrichene Flüge, umgeleitete Züge, geschlossene Parks: In Berlin und Brandenburg hat Orkantief «Sabine» am Sonntag für einige Einschränkungen gesorgt - vor allem für Reisende. Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs kündigte die Deutsche Bahn am Sonntag an, den Bahnbetrieb im Fernverkehr am Abend nach und nach bundesweit komplett einzustellen.

Für den Regionalzug 6 von Wittenberge über Neuruppin und Henningsdorf bis Berlin-Gesundbrunnen teilte die Bahn am Sonntag mit, den Zugbetrieb am Montagfrüh nicht aufzunehmen. Das gelte auch für die Regio-Bahnen der Linien 55 (Kremmen-Henningsdorf) und 23 (Potsdam-Michendorf).

Der Zugverkehr zwischen Berlin und Magdeburg wurde unterbrochen, weil ein Baum bei Wusterwitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in die Oberleitung gestürzt war, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Der IC zwischen Berlin und Amsterdam wurde über Stendal umgeleitet, der RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) fuhr nur noch zwischen Wusterwitz und Frankfurt (Oder). Wie lange die Sperrungen anhalten, war am Sonntag noch unklar.

Am Berliner Flughafen Tegel wurden wegen des Sturms am Sonntag einige Abflüge gestrichen. Auch Parks und Zoos in Brandenburg hatten sich am Sonntag auf das Orkantief «Sabine» vorbereitet. «Wir haben Traktoren und Kettensägen bereitgestellt und zusätzliche Helfer eingewiesen, falls der Sturm Schäden im Park anrichtet», sagte Jan Tayeb, Geschäftsführer des Wildparks Johannismühle in Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming). Der Schlosspark Oranienburg teilte mit, wegen des Sturmes aus Sicherheitsgründen zu schließen. Auch für den Montag kündigte der Park an, je nach Wetterlage möglicherweise seine Türen nicht zu öffnen.

Welche Schäden der Sturm in den Brandenburger Wäldern angerichtet hat, werde sich am Montag zeigen, sagte Carsten Leßner, Referatsleiter Wald- und Forstwirtschaft im Umweltministerium Brandenburg am Sonntag. «Die Bäume sind schon stark angeschlagen durch die Trockenheit. Der Sturm könnte sich dadurch deutlich stärker auswirken.» Besonders Laubbäume wie Buche und Eiche hätten viel Trockenholz in der Krone.

Am Sonntagabend meldeten Feuerwehr und Polizei im Land noch keine größeren Einsätze, auf die Nacht sei man jedoch vorbereitet. Die stärksten Auswirkungen erwarteten die Meteorologen in der Nacht zu Montag. Vor allem im Westen sowie im Süd- und Nordwesten Brandenburgs kündigte der Deutsche Wetterdienst orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern und Windstärke 12 an.

Auch für Montagmorgen warnten die Meteorologen vor teils schweren Sturmböen mit Windstärke 8 bis 10 sowie einzelnen orkanartigen Böen mit Windstärke 11. Begleitet von Schauern könne das vom Atlantik kommende Orkantief «Sabine» sogar für Windstärke 12 und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern sorgen, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag.