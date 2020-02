Landesregierung uneins über Tempolimit auf Autobahnen

In der Debatte um ein generelles Tempolimit ist die Haltung Brandenburgs bei der Abstimmung im Bundesrat noch unklar. Ein allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Brandenburgs Autobahnen ist für das Verkehrsministerium kein Thema. «Dort, wo sich Unfälle häufen, schauen wir genau hin», sagte Minister Guido Beermann (CDU) auf Anfrage. Nach den Empfehlungen der Autobahnunfallkommission des Landes werde dann entschieden.

Umweltminister Axel Vogel (Grüne) teilte am Sonntag jedoch mit: «Brandenburg hat im Umweltausschuss des Bundesrates gemeinsam mit allen anderen Bundesländern mit 15:1 Stimmen gegen die Stimme Bayerns für die Einführung eines Tempolimits auf Bundesautobahnen gestimmt.» Wie sich Brandenburg in der Abstimmung im Bundesrat verhalten wird, werde erst in der nächsten Kabinettssitzung am Dienstag entschieden, teilte das Umweltministerium mit.