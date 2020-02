Unwetterwarnung für Brandenburg und Berlin

Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagabend bis Montagfrüh vor orkanartigen Böen in Teilen Brandenburgs gewarnt. Ab dem Abend und in der Nacht werden im Südwesten, Teilen des Westens sowie dem Nordwesten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 115 Stundenkilometern erwartet, wie der DWD am Sonntag mitteilte. Das vom Atlantik kommende Orkantief «Sabine» sorge für Windstärke 10 bis 11i. Begleitet von Schauern könne sogar Windstärke 12 und Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern erreicht werden, wie ein DWD-Sprecher sagte.

Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. «Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien», teilte der DWD mit. Wer doch draußen sei, solle insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Möglich seien herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Der Wetterdienst riet, alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

Auch in Berlin und dem restlichen Brandenburg einschließlich der Städte Potsdam und Cottbus warnte der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Windstärke 8 bis 9, an manchen Stellen könne es aber auch hier teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern und Windstärke 10 begleitet von Schauern und Gewittern geben. Ab Windstärke 10 können laut DWD Bäume brechen und größere Schäden an Häusern entstehen.