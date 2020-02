Deutlich weniger rechtsextreme Aktionen in Brandenburg

In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich weniger rechtsextreme Aktionen registriert worden. 55 Veranstaltungen wie Mahnwachen, Demonstrationen, Infostände und Plakataktionen habe es gegeben, teilte das Innenministerium als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Abgeordneten Andrea Johlige mit. Im Jahr 2018 waren es 112 Fälle. Zum Höhepunkt im Jahr 2015 wurden mehr als 200 rechtsextreme und fremdenfeindliche Aktionen gezählt.

Johlige sieht in dem Rückgang keinen Grund zur Entwarnung. Zwar sei es gut, dass die rechtsextreme Szene in Brandenburg weniger Aktivitäten entfalte. Jedoch zeige, was in den vergangenen Monaten in Cottbus geschehen sei, dass fremdenfeindliche und rechtspopulistische Potenziale in der Bevölkerung aktivierbar seien, so Johlige. «Wir müssen um ein weltoffenes Brandenburg und gegen Rassismus und Gewalt kämpfen.». Die Szene zeige weiterhin Präsenz.