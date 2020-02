DWD rechnet mit Orkanböen im nordwestlichen Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst in Potsdam rechnet im Zusammenhang mit dem erwarteten Sturmtief «Sabine» von Sonntagnachmittag an mit Orkanböen im nordwestlichen Brandenburg. Vor allem im Kreis Havelland, Kreis Ostprignitz-Ruppin und Kreis Prignitz sind bis Montagmorgen Gewitter und Windgeschwindigkeiten um 110 Kilometer je Stunde wahrscheinlich, wie es am Samstagvormittag hieß. Böen könnten dort auch mit 120 Kilometer je Stunde über das Land fegen.

Vor allem im Westen und Süden Brandenburgs ist zudem mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer je Stunde zu rechnen. Für das restliche Brandenburg und Berlin erwarten die Meteorologen in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ebenfalls Sturm, Schauer und Gewitter - allerdings weniger heftige.