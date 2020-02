Bauernbund: Angst vor Benachteiligung der Familienbetriebe

Bäuerliche Familienbetriebe wollen bei der Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik ab 2021 stärker berücksichtigt werden. Der Ausverkauf der ostdeutschen Landwirtschaft müsse gestoppt werden, sagte der Geschäftsführer des Brandenburger Landesbauernbunds, Reinhard Jung, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen endlich eine Kappung der Agrarsubventionen und eine Koppelung daran, dass die Betriebe ortsansässigen Landwirten gehören», sagte er.

In den vergangenen Jahren sei in Ostdeutschland eine schlimme Entwicklung in Gang gesetzt worden, begründete Jung. Er verwies auf eine Studie des Thünen-Instituts, nach der bereits etwa 20 Prozent der Fläche von Betrieben bewirtschaftet wird, die sich im Eigentum überregionaler Investoren befinden. Am Montag lädt der Bauernbund zu seiner jährlichen Versammlung nach Schönwalde-Glien (Havelland). Der Brandenburger Bauernbund hat rund 480 Mitglieder - meist Familienbetriebe. Durchschnittlich werden 230 Hektar Land bearbeitet.