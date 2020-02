Fliegerbombe in Stahnsdorf gefunden: Sofortige Entschärfung

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitagmittag bei Baggerarbeiten in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) gefunden worden. Da die 500 Kilogramm schwere Bombe englischer Bauart einen intakten Langzeitzünder habe, sollte sie noch am Freitag entschärft werden, wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilte. Demnach wurde ein Sperrkreis von 1000 Metern um den Fundort im Nordosten der Gemeinde eingerichtet. Er reicht bis in die angrenzenden Orte Teltow und Kleinmachnow. In dem Gebiet befinden sich Wohnhäuser, Geschäfte und einige Pensionen.

Wie viele Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, war zunächst unklar. Die Polizei unterstützt nach Angaben des Sprechers das Ordnungsamt von Stahnsdorf. Der Kampfmittelräumungsdienst des Landes Brandenburg sei schon am Fundort. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.