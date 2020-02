Spatenstich für Hochstraßenbrücke in Potsdam

Für etwa 30 Millionen Euro entsteht eine neue Hochstraßenbrücke an der viel befahrenen Nuthestraße in Potsdam. Es sei eines der größten Bauvorhaben des Landes, betonte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) anlässlich des Spatenstichs am Freitag in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten für die Brücke über die Friedrich-List-, Johannsen- und Friedrich-Engels-Straße sowie über die Bahngleise sollen bis Herbst 2022 dauern. Die alte Brücke, die aus zwei Bauwerken besteht, wird nun nach und nach bei laufendem Verkehr ersetzt.

Experten des Landesbetriebs Straßenwesen hatten erhebliche Schäden an der Brücke festgestellt, die den Neubau erforderten. Knapp 61 000 Kraftfahrzeuge passieren in 24 Stunden die Brücke. Der Streckenabschnitt soll künftig einen Standstreifen haben. Außerdem wird lärmmindernder Asphalt eingebaut.