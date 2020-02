Netzhoppers: Gegen Frankfurt kleine Siegesserie ausbauen

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben sich in der Rückrunde zum Überraschungs-Team der Volleyball-Bundesliga entwickelt. Ihren Aufschwung will die Mannschaft nutzen, um die Serie auch gegen die United Volleys Frankfurt am Samstag (18.00 Uhr/sporttotal.tv) fortzusetzen. «Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, denn die Frankfurter zeigen sich derzeit sehr formstark», sagte Manager Arvid Kinder. Die Netzhoppers haben zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen geholt.

Drei Siege in Serie wie gegen Düren, Bühl und Friedrichshafen (jeweils 3:1) gelangen den Netzhoppers in der Bundesliga-Normalrunde letztmals in der Saison 2012/13. Die Leistungssteigerung der Netzhoppers kommt für Arvid Kinder nicht überraschend. «Nach anfänglichen Problemen mit Verletzungen ist die Mannschaft jetzt vollständig und eingespielt», sagte der Manager. Zudem hätten die Spieler «während der Winterpause sehr, sehr hart gearbeitet. Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Netzhoppers überraschend 3:1 gewonnen. «Dieses Ergebnis wird unseren Gegner zusätzlich motivieren», sagte Kinder.

Personell hat sich bei den Hessen in der Zwischenzeit einiges getan. Ende Januar wurde der Kanadier Stelio De Rocco als Cheftrainer von Juan Manuel Serramalera abgelöst. Zudem holte sich der Verein zwei neue Angreifer. Der 318-malige Nationalspieler Jochen Schöps schloss sich unlängst nach einem Gastspiel in Katar den Frankfurtern an, zuvor war bereits der Niederländer Ewoud Gommans für den Außenangriff verpflichtet worden.