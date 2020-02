VBB will eine Million Fahrgäste bis November befragen

Bus- und Bahnfahrer in Berlin und Brandenburg werden von Montag an (10. Februar) von Mitarbeitern des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) nach ihrem Reiseziel und ihrem Ticket gefragt. Für eine große Verkehrserhebung sollen bis Ende November auf allen Linien Fahrgäste befragt werden, wie der VBB am Mittwoch mitteilte. Die Daten der Fahrgäste bleiben anonym. Die Befragung diene als Grundlage für die Verteilung der Fahrgeldeinnahmen an die Verkehrsunternehmen. Nach VBB-Angaben gehören 28 Unternehmen und mehr als 1000 Linien zu dem Verbund.

© dpa