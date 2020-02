Potsdam mit zweitem Justizzentrum: Ein Ort, drei Gerichte

Potsdam bekommt ein zweites Justizzentrum. In der Landeshauptstadt wird ein aus vier Gebäuden bestehender Komplex für etwa 300 Richter und Mitarbeiter der Justiz errichtet, wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Dort sollen unter anderem drei Gerichte untergebracht werden, die derzeit auf vier Standorte in der Stadt verteilt sind: das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, das Sozialgericht Potsdam und das Arbeitsgericht Potsdam. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) erwartet «kostensparende Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen». Außerdem sei das neue Justizzentrum nahe des Runinenberges für Bürger gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

© dpa