SPD schockiert über Thüringen-Wahl: CDU gratuliert neuem MP

Die SPD in Brandenburg hat entsetzt auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich reagiert, der mit den Stimmen von CDU und AfD zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde. «Ich bin schockiert über die Ereignisse in Thüringen», erklärte SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Die Thüringer FDP und die CDU seien damit zum Steigbügelhalter des rückwärts gerichteten und rechtsextremen Gedankenguts der Höcke-AfD geworden. «Dieses Gedankengut darf kein Zugang zur Regierungsverantwortung bekommen.»

Die CDU gratulierte Kemmerich zur Wahl. Die Abgeordneten des Thüringer Landtags hätten Kemmerich in einer demokratischen Abstimmung zum Ministerpräsidenten gewählt. «Dazu gebührt ihm in seinem neuen Amt unser Glückwunsch», erklärte Landeschef Michael Stübgen. Dass Thüringens Politik in keiner einfachen Lage sei, sei nach dem Ergebnis der Landtagswahl klar gewesen.