Landesmuseum zeigt Kunst aus der DDR

Mit einem breiten Spektrum an Ausstellungen rückt das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in diesem Jahr Kunst aus der DDR in den Mittelpunkt. 13 Ausstellungen werden in Cottbus gezeigt, neun in Frankfurt (Oder), wie Museumsdirektorin Ulrike Kremeier am Mittwoch mitteilte. Darunter seien eine Plakatausstellung, Foto- und Grafikausstellungen sowie Malerei und Plastik der Ostmoderne.

Ein Schau etwa zeigt eine Auswahl von Fotos und filmischen Arbeiten verschiedener Künstler aus dem Jahr 1990, die Stimmungsbilder zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung einfingen. Darunter seien Porträts, Straßenszenen, Demonstrationen und Alltagsschilderungen.

Vergangenes Jahr besuchten das Landesmuseum mit den Standorten Cottbus und Frankfurt (Oder) etwa 50 000 Besucher.