Warnstreik in Schlössern: Stiftungsrat verlegt Sitzung

Mitarbeiter der Schlösserstiftung in Berlin-Brandenburg haben am Dienstag erneut für die Aufnahme von Tarifverhandlungen demonstriert. Die Abschlusskundgebung verlief allerdings nicht ganz wie geplant: Der Stiftungsrat hatte seine für den Nachmittag geplante Sitzung kurzfristig an einen anderen Ort verlegt, wie ein Sprecher der Schlösserstiftung berichtete.

© dpa

Eigentlich sollte diese im sogenannten Zivilkabinetthaus am Park Sanssouci in Potsdam stattfinden, vor dem sich am Nachmittag auch die nach Gewerkschaftsangaben rund 50 Warnstreikteilnehmer zur Kundgebung trafen. Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» berichtet. Trotz der Protestaktion blieben die Schlösser nach Angaben der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) geöffnet, das Schloss Cecilienhof allerdings nur für Gruppen. Es wurde mit Einschränkungen im Besucherservice gerechnet.

Noch in dieser Woche soll es ein erstes Gespräch zwischen der neuen Geschäftsführung der Fridericus Service Gesellschaft (FSG) und der Verdi-Tarifkommission geben, wie beide Seiten erklärten. «Es ist ein Kennlern-Gespräch», sagte Andrea Germanus von Verdi. «Bislang kam aber noch kein Signal, dass es Richtung Tarifverhandlungen gehen wird.»

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) findet das Anliegen der Beschäftigten nachvollziehbar. «Allerdings warne ich vor zu hohen Erwartungen: Der Bund und Berlin müssen mitziehen - das ich habe ich auch in Gesprächen mit Streikenden am Rande der letzten Demonstration deutlich gemacht», erklärte sie. «Ich erwarte aber auch von der Geschäftsführung Fingerspitzengefühl: Wenn Streikende von ihrem Arbeitgeber bei einer Demonstration fotografiert werden und sich dadurch eingeschüchtert fühlen, geht das gar nicht.»

Um derartige Aufnahmen, die nach einem Bericht der «Märkischen Allgemeinen Zeitung» eine SPSG-Direktorin auf einer Kundgebung von Teilnehmern gemacht haben soll, ging es laut Verdi auch bei der Abschlusskundgebung am Dienstag. Die Direktorin habe die Aufnahmen gerechtfertigt, berichtete Germanus. Auch der neue FSG-Geschäftsführer habe mit den Streikenden gesprochen.

Es war der mittlerweile dritte Warnstreik bei der FSG, bei der alle Kassenkräfte, Schlossführer und auch das Reinigungspersonal beschäftigt sind. Die FSG ist eine hundertprozentige Tochter der SPSG. Seit ihrer Ausgliederung aus der Stiftung im Jahr 2006 werden die Beschäftigten nach Verdi-Angaben bei Fridericus nicht mehr nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt, sondern nur knapp oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Die geforderten Tarifverhandlungen betreffen 149 Mitarbeiter.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag, Thomas Domres, forderte die Landesregierung zum Handeln auf. 2006 sei bei der SPSG ein Zwei-Klassen-System eingeführt worden. «Es ist höchste Zeit, diesen Fehler zu korrigieren.» Einen Antrag der Linken zu dem Thema hatte der Landtag vor kurzem abgelehnt.