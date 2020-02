Gericht erwartet Entscheidung über Kennzeichenfahndung

Das Verfassungsgericht Brandenburg geht davon aus, dass in diesem Jahr eine Entscheidung über die massenhafte automatische Kennzeichenfahndung auf Autobahnen fallen soll. Ein Mitglied der Piratenpartei Brandenburg hatte gegen den Aufzeichnungsmodus, bei dem Kennzeichen aller vorbeifahrenden Fahrzeuge erfasst und auf unbestimmte Zeit gespeichert werden, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Darüber solle voraussichtlich in diesem Jahr noch entschieden werden, erklärte das Gericht am Dienstag auf Anfrage in Potsdam.

Wegen laufender Ermittlungsverfahren und auf Anordnung der Staatsanwaltschaften können an Brandenburger Autobahnen Kennzeichen erfasst und gespeichert werden. Die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hält die Praxis für unzulässig. Das Polizeipräsidium reagierte darauf und kündigte am Montag mehrere Maßnahmen für einen verbesserten Datenschutz an. Auf dem Server der Kennzeichenerfassung sollen zum Beispiel künftig Daten jeweils nur noch maximal drei Monate gespeichert sein. Die Daten sollen dann in die Verantwortung der jeweiligen Staatsanwaltschaft gehen. Ein Teil der Daten aus den bisherigen Aufzeichnungen wurde laut Polizei bereits gelöscht.