Lotto-Millionär in Brandenburg: 2,5 Millionen Euro Gewinn

Brandenburg hat im neuen Jahr schon den zweiten Lotto-Millionär. Eine Spielerin oder Spieler aus dem Landkreis Dahme-Spreewald hatte am Samstag im Lotto 6 aus 49 sechs Richtige und gewann mehr als 2,5 Millionen Euro, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mitteilte. Demnach fehlte die Superzahl 6 zum Jackpot. Der Spielschein sei am 31. Januar in einem Lotto-Shop abgegeben worden. Der Einsatz betrug 36 Euro.

Bereits im Januar hatte eine Frau aus dem Landkreis Oder-Spree alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig getippt. Sie gewann den Jackpot von gut 4,2 Millionen Euro.