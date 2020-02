Jugendlicher flieht mit Auto der Eltern vor Polizei

Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, hat sich in Wittstock ein 18-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den jungen Mann am Samstagabend anhalten, daraufhin beschleunigte der Autofahrer das Fahrzeug und versuchte dem nachfahrenden Streifenwagen zu entkommen. Nach einer Fahrt über eine Wiese und ein Feld endete die Spritztour des Jugendlichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle des 18-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß und im Auto der Eltern unterwegs war. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

