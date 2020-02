Netzhoppers bleiben auf Erfolgskurs

Nur zehn von 33 möglichen Punkten hatten die Netzhoppers KW-Bestensee während der Hinrunde der Volleyball-Bundesliga geholt. Nach dem 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23)-Heimsieg am Samstag gegen die Bisons Bühl sind nun schon in den ersten drei Spielen der zweiten Saisonhälfte sieben Punkte hinzugekommen. «Wir haben uns nie hängen lassen und hart an uns gearbeitet», sagte Außenangreifer Theo Timmermann zum Aufschwung.

Die angenehme Begleiterscheinung der jüngsten Erfolge: Die Mannschaft hat sich am TV Rottenburg vorbei auf Tabellenrang acht vorgeschoben, der am Ende der Normalrunde zur Playoff-Teilnahme berechtigt. «Wenn wir unsere Leistungen konstant halten, liegt noch einiges drin für uns», sagte Timmermann vor den restlichen acht Partien der Hauptrunde. Schon am Mittwoch geht es für die Mannschaft mit dem Spiel beim derzeit kriselnden Rekordmeister VfB Friedrichshafen weiter, am Samstag gastieren die United Volleys Frankfurt in Bestensee.

Gegen Bühl legten die Netzhoppers eine 2:0-Satzführung vor, schienen dann aber im vierten Durchgang schnurstracks auf den Tiebreak zuzusteuern. Nach einem unsauberen Zuspiel von Mittelblocker Uchenna Ofoha gerieten sie 14:17 ins Hintertreffen. «Drei Punkte Rückstand - das ist ja nicht so schlimm», sagte Timmermann selbstbewusst. Mit einer eindrucksvollen Serie von 7:1 Punkten entnervten die Netzhoppers ihren Gegner danach endgültig.