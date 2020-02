Netzhoppers bezwingen Bühl mit 3:1

Die Netzhopppers KW-Bestensee halten in der Volleyball-Bundesliga Kurs auf die Playoffs. Gegen den Tabellen-Elften Bison Bühl gewannen die Brandenburger am Samstag nach hartem Kampf mit 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23). Vor 467 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee nahm die Mannschaft damit Revanche für die 1:3-Niederlage im Hinspiel in Bühl. Aus drei Spielen im neuen Jahr haben die Netzhoppers sieben von neun möglichen Punkten geholt.

Im ersten Satz verschaffte ein Ass von Theo Timmermann den Gastgebern beim 18:14 erstmals einen Vier-Punkte-Vorsprung. Bühl konnte den Abstand zwar noch mal auf 20:22 verkürzen, doch mit zwei Punkten von Dirk Westphal und dem von Timmermann verwandelten Satzball ließen die Netzhoppers nichts mehr anbrennen.

Schon im zweiten Durchgang deutete sich an, dass Bühl weitaus mehr Widerstandskraft aufbringen kann. Nach einem 22:23-Rückstand wendeten die Netzhoppers mit Mühe und guter Moral den drohenden Satzverlust ab. Der Gast witterte seine Chance, übernahm ab Mitte des dritten Abschnitts dank solider Annahme und starken Aufschlägen das Kommando.

Die Netzhoppers fanden Mitte des vierten Satzes zurück in die Spur. Aus einem 14:17 machte die Mannschaft eine 21:18-Führung, nicht zuletzt dank guter Aufschläge von Jan Jalowietzki und brachte danach den Sieg knapp nach Hause.