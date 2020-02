Gedenken an Opfer des früheren KZ-Außenlagers Lieberose

Mit einer Gedenkveranstaltung soll heute an die Opfer des früheren KZ-Außenlagers Lieberose (Dahme-Spreewald) erinnert werden. Bis zu 10 000 Häftlinge, in der Mehrzahl Juden aus Polen und Ungarn, mussten an diesem Ort unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten, unzählige starben aufgrund der Haftbedingungen.

© dpa

Die Veranstaltung in Jamlitz-Lieberose ist Teil zahlreicher Gedenkveranstaltungen rund um den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Seit 1996 wird an diesem Tag bundesweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im Jahr 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Unter anderem Peter Fischer vom Zentralrat der Juden in Deutschland und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, werden zu dem Gedenken erwartet.

Das Außenlager Lieberose war 1943 während des Aufbaus eines SS-Truppenübungsplatzes entstanden. Häftlinge mussten unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Bei der Auflösung des Lagers im Februar 1945 erschossen SS-Leute 1342 marschunfähige und kranke Häftlinge. Rund 1500 wurden auf einen Todesmarsch in das Hauptlager Sachsenhausen getrieben. Von den insgesamt rund 8000 Häftlingen des Außenlagers haben nur rund 500 überlebt.

2003 entstand die Dokumentations- und Gedenkstätte Jamlitz-Lieberose.