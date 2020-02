Milde Temperaturen bis 14 Grad am Samstag

Das Wochenende ist in Berlin und Brandenburg mild gestartet. Temperaturen von 11 bis 14 Grad erwartete der Deutsche Wetterdienst am Samstag. In der Nacht sollten die Temperaturen auf 8 bis 6 Grad sinken. Für Sonntag sagten die Wetterexperten Temperaturen bis 11 Grad voraus. Am Montag sollen 9 Grad erreicht werden. Die Meteorologen rechnen zudem in der Nacht zu Sonntag mit Windböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde.

Von November 2019 bis Januar 2020 lag die vom DWD gemessene Tiefsttemperatur in Berlin bei minus 4,6 Grad. In der Zeit hatte Schönefeld laut den Erhebungen mit 28 Tagen die meisten Frosttage. Schnee fiel hingegen nur an fünf Tagen in einzelnen Bezirken.