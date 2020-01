Gedenkveranstaltung zur Befreiung vom Nationalsozialismus

Vor 75 Jahren, am 31. Januar 1945, haben Soldaten der Roten Armee einen Brückenkopf bei Kienitz gebildet und die Bewohner von den Nationalsozialisten befreit. Am Freitag findet deswegen eine zentrale Gedenkveranstaltung am Panzerdenkmal in der Gemeinde Letschin (Märkisch-Oderland) statt. Als Ehrengäste werden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der russische Botschafter Sergej Netschajew und der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums e.V., Matthias Platzeck (SPD), erwartet. Gemeinsam soll an die Befreiung Brandenburgs vom Nationalsozialismus erinnert werden. Kranzniederlegungen sind sowohl am Panzer, als auch an dem 1999 auf der anderen Straßenseite errichteten Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges geplant.

