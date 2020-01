Coronavirus: Zweiter Verdachtsfall wird geprüft

Nach einem weiteren Verdachtsfall auf das Coronavirus in Brandenburg erwartet das Gesundheitsministerium das Ergebnis der Prüfung an diesem Donnerstag (30. Januar 2020).

«Der Verdacht ist relativ vage», sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Er entspreche noch nicht einmal den Kriterien des Robert Koch-Instituts für das Virus. Die chinesische Schülerin der Klassenstufe 10 des Schiller-Gymnasiums Potsdam ist derzeit im Ernst von Bergmann-Klinikum isoliert untergebracht und wird beobachtet. Damit sind dem Gesundheitsministerium bisher zwei Verdachtsfälle in Brandenburg bekannt, ein erster Fall hatte sich nicht bestätigt.

Das Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bereits etwa 170 Menschen gestorben sind, die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. In Deutschland waren bisher vier Infektionen bekannt - alle in Bayern.