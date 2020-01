Brandenburg will Lösungen für Debatte um Hohenzollern

Die Brandenburger Landesregierung will voraussichtlich bis zum Frühjahr darüber entscheiden, wie sie mit den Entschädigungsforderungen der Hohenzollern weiter umgeht. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) erklärte am Mittwoch in Potsdam: «Es sind aus meiner Sicht in dieser Frage eine ganze Reihe von Aspekten sehr sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Und zwar ganz sachlich und mit kühlem Kopf.» Die Meinungsbildung sei noch nicht abgeschlossen. «Ich gehe davon aus, dass über das weitere abgestimmte Vorgehen des Landes im Frühjahr entschieden sein wird.» Sie betonte: «Ich bin beim Thema Hohenzollern im Interesse des Landes an tragfähigen Lösungen und nicht an großen Schlagzeilen interessiert.»

Der Bund, Berlin und Brandenburg verhandeln mit den Nachfahren der letzten Monarchie in Deutschland seit 2014 über mögliche Rückgaben und Entschädigungen. Die Verhandlungen ruhen, nachdem die frühere rot-rote Regierung von Brandenburg einen Prozess um enteignete Immobilien wieder aufnehmen wollte. Das Land hatte eine Entschädigung auf Basis des Einigungsvertrags abgelehnt. Dagegen klagten die Hohenzollern. Es geht um 1,2 Millionen Euro. Laut Gesetz bekommt keinen Ausgleich, wer dem nationalsozialistischen System «erheblichen Vorschub geleistet hat». Der Kulturausschuss des Bundestags hörte am Mittwoch mehrere Experten an. Die historische Rolle der Hohenzollern mit Blick auf das NS-Regime wird bisher unterschiedlich bewertet.