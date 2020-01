Klinikzimmer in Brand: zwei Stationen evakuiert

Ein Patient einer Klinik in Brandenburg an der Havel steht in Verdacht, am Mittwoch ein Zimmer angezündet zu haben. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreiten auf weitere Räume verhindern, das Brandzimmer wurde aber zerstört, wie die Polizei mitteilte. Ob sich der Patient während des Brandes in dem Zimmer befunden hatte, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Zwei Stationen wurden evakuiert, ein Teil der Patienten musste wegen notwendiger Lüftungen in ein anderes Gebäude verlegt werden. Das Brandzimmer blieb unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

© dpa