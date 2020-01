Lunapharm fordert erneut Schadenersatz von Land

Der Brandenburger Pharmahändler Lunapharm hat im Skandal um angeblich gestohlene Krebsmedikamente erneut Schadenersatz vom Land gefordert. Am 15. Januar ging die Forderung beim Landesamt für Gesundheit ein, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Es ist damit bereits der dritte Antrag auf Schadenersatz, die der Pharmahändler gegen das Land gestellt hat. Nach Angaben von Lunapharm fordert das Unternehmen insgesamt rund 60 bis 70 Millionen Euro. Zwei Forderungen seien bereits abgelehnt worden, die dritte werde derzeit geprüft, hieß es vom Ministerium.

In einem Interview mit den «Potsdamer Neuesten Nachrichten» (Dienstag) sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), dass sich nicht mehr rekonstruieren lasse, ob Patienten tatsächlich wirkungslose Krebsmedikamente bekommen haben. «Wichtig ist, dass aus dem Fall Konsequenzen gezogen wurden.» So seien inzwischen die Stellen zur Verstärkung in der Arzneimittelaufsicht besetzt und eine Innenrevision eingerichtet worden. Lunapharm bestreitet weiterhin, je mit illegalen oder unwirksamen Krebsmedikamenten gehandelt zu haben.