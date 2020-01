Woidke würdigt Deutsch-polnische Freundschaft

Bundesratspräsident Dietmar Woidke hat bei seiner ersten Auslandsreise in diesem Amt in Warschau die Freundschaft zwischen Deutschland und Polen als «Wunder der Normalität» gewürdigt. «Wir sollten es nach wie vor als großes Geschenk sehen, dass die Polen uns Deutschen vor dem Hintergrund der Geschichte offen gegenübertreten, dass sie uns Deutschen die Hand gereicht haben», sagte der SPD-Politiker und brandenburgische Ministerpräsident am Mittwoch nach seinem Gespräch mit dem polnischen Senatspräsidenten Tomasz Grodzki.

© dpa

Auch Grodzki hob die Freundschaft zwischen beiden Ländern und zwischen Bundesrat und Senat hervor. In dieser zweiten Kammer des polnischen Parlaments hat die Opposition die Mehrheit, Grodzki vertritt das liberalkonservative Bündnis Bürgerkoalition (KO). «Wir waren uns einig: Nur die Wahrung der Fundamente der Demokratie, der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung ermöglicht es, in der Familie der Länder der freien Welt zu bleiben», sagte Grodzki.

Woidke ist auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Im Anschluss an das Treffen mit Grodzki stand noch ein Gespräch mit Polens Außenminister Jacek Czaputowicz auf dem Program.

Der deutsche Überfall auf Polen war der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit mindestens 55 Millionen Toten - andere Schätzungen kommen sogar auf bis zu 80 Millionen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Allein in Polen kamen nach Schätzungen bis zu 6 Millionen Menschen ums Leben.