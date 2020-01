Nach lebensbedrohlicher Messerattacke: Freispruch

Ein junger Mann ist nach einer Messerattacke auf einen Mann in Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) vor knapp einem Jahr freigesprochen worden. Das Landgericht Potsdam sprach am Montag das Urteil in dem Prozess um versuchten Totschlag. Im Februar 2019 hatte der junge Mann - damals noch als Minderjähriger - einen 47-Jährigen mit Messerstichen auf einem Parkplatz in Jüterbog lebensbedrohlich verletzt. Der Mann musste notoperiert werden. (Az.: 22 KLs 6/19 486 Js 9118/19)

Die Beamten fahndeten damals mit Hubschrauber und Spürhund nach dem Täter. Sie nahmen zunächst zwei Männer vorläufig fest, die aber kurz darauf aus dem Gewahrsam entlassen wurden - der Verdacht bestätigte sich bei ihnen nicht. Danach hatte sich der Jugendliche bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt.

Der Heranwachsende wurde am Montag nach Jugendstafrecht verurteilt. Das ist nach dem Jugendgerichtsgesetz möglich, wenn der Täter zur Tatzeit nach sittlicher und geistiger Entwicklung einem Jugendlichen gleichstand oder es sich um eine Jugendverfehlung handelte.