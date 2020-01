Leiche in Blankenfelde gefunden: Mordkommission ermittelt

In einem Haus in Blankenfelde-Mahlow (Kreis Teltow-Fläming) ist eine Leiche gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt. Es handle sich vermutlich um ein Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei habe am Montag gegen 11.00 Uhr einen Hinweis erhalten, mehrere Beamte seien daraufhin zu dem Einsatzort gefahren. Eine leblose Person sei in einem Gebäude gefunden worden. Die Hintergründe des Falles waren zunächst unklar. Ein Krankenwagen und Kriminaltechnik waren am Einsatzort.

