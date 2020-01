Vernachlässigtes Mädchen wird untersucht

Die Ermittler warten nach der Inobhutnahme des fünfjährigen Mädchens in Eberswalde (Kreis Barnim) auf neue Erkenntnisse aus einer Untersuchung. Ein rechtsmedizinisches Gutachten sei in dieser Woche vorgesehen, sagte Staatsanwalt Ingo Kechichian am Montag in Frankfurt (Oder). Die Justizbehörde ermittelt wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen unbekannt. Das Jugendamt des Landkreises Barnim hatte die Fünfjährige im vergangenen Dezember in Obhut genommen. Das Brandenburger Jugendministerium prüft mögliche Versäumnisse des Amtes.

Zwischen Sommer 2017 und Frühjahr 2019 hatte das Jugendamt nach Angaben des Ministeriums vier Gefährdungsmeldungen zur Familie des Mädchens erhalten. Die «Märkische Oderzeitung» hatte berichtet, das Kind habe jahrelang kein Tageslicht gesehen. Der Staatsanwaltschaft zufolge spricht nach dem Bericht einer Durchsuchung in der Wohnung der Mutter bisher nichts für die These, dass das Kind weggesperrt worden sei. Das Kind war nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter Berufung auf einen Krankenhausbericht unterernährt, verhaltensauffällig und sprachgestört.