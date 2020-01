In Berlin und Brandenburg bleibt es trocken

In Berlin und Brandenburg soll es in den kommenden Tagen trocken und mild werden. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich am Mittwoch mit acht Grad den Höchstwert der Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach liegen die Temperaturen am Montag bei maximal fünf Grad, Dienstag bei sieben Grad und am Donnerstag bei sechs Grad. Zudem lässt sich am Dienstag nach auflösendem Nebel vor allem in der Mitte und im Süden Brandenburgs zeitweise die Sonne blicken. Am Mittwoch liegt laut Meteorologen dann wieder eine dicke Wolkendecke über Berlin und Brandenburg, die sich erst ab den Nachmittagsstunden auflockert. Regnen soll es aber nicht.