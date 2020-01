S-Bahn-Ausbau nach Rangsdorf wird möglicherweise zweigleisig

Die eingleisig geplante Verlängerung der S-Bahnlinie 2 von Berlin-Lichtenrade nach Rangsdorf (Teltow-Fläming) wird möglicherweise um einen zweiten Schienenstrang erweitert. Wie das Verkehrsministerium in Potsdam dem Landtagsabgeordneten Matthias Stefke (Freie Wähler) auf eine Anfrage hin mitteilte, wird unter anderem eine durchgehende zweigleisige Verlängerung der S 2 von Blankenfelde nach Rangsdorf (Kreis Teltow-Fläming) geprüft. In den Gemeinden Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf wächst die Hoffnung, dass der seit Jahren geforderte S-Bahn-Anschluss damit zweigleisig ausgebaut wird.

«Klarheit wird die Vorentwurfsplanung bringen, die hoffentlich bis zur Mitte dieses Jahres vorliegt», sagte Rainer Pannier, der Vorsitzende der schon 2002 gegründeten Bürgerinitiative Bisar, die sich für die Wiederanbindung Rangsdorfs an den S-Bahnverkehr einsetzt.

Die Deutsche Bahn verfolgt vorrangig die im Bundesverkehrswegeplan festgeschriebene Reaktivierung der Dresdner Bahn, die weiter parallel zur S-Bahn zwischen Berlin-Lichtenrade und Blankenfelde verlaufen soll. Diese Strecke ist die einzige der nach dem Zweiten Weltkrieg stillgelegten Bahnverbindungen, die nach der Wiedervereinigung noch nicht wieder in Betrieb ist.

Die Verlängerung der S-Bahn 2, die bisher in Blankenfelde endet, wird auch von der Landesregierung, von Gemeinden, Verkehrspolitikern und Fahrgastverbänden gefordert. Auch SPD, CDU und Grüne in Brandenburg haben sich in ihrem Koalitionsvertrag für den zweigleisigen S-Bahn-Ausbau und einen 10-Minuten-Takt auf allen märkischen S-Bahn-Strecken eingesetzt.