Mann findet Weltkriegsmunition bei Bauarbeiten an Schuppen

Ein Mann ist in Letschin (Märkisch Oderland) bei Bauarbeiten an seinem Schuppen auf Weltkriegsmunition gestoßen. Bei dem Fund am Samstag handelte es sich um insgesamt drei deutsche Granaten verschiedenen Typs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wollte den Schuppen entkernen und entdeckte dabei die Munition in der Dämmung. Der herbeigerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst entsorgte die Munition fachgerecht.

Letschin liegt in der Nähe von Seelow. Nach Angaben der Gedenkstätte vor Ort bildete die Schlacht um die Seelower Höhen im April 1945 die letzte Großoffensive in Europa. 100 000 Soldaten aus unterschiedlichen Nationen kamen dabei ums Leben. Noch immer werden den Angaben zufolge Knochenfunde gefallener Soldaten sowie Kriegsmunition geborgen.