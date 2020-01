LKA unterstützt in Polen Ermittlungen gegen Planenschlitzer

Die Landeskriminalämter Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben polnische Behörden bei der Festnahme von mutmaßlich international tätigen Planenschlitzern unterstützt.

Die deutschen Beamten hätten im polnischen Gorzow dabei geholfen, nach monatelangen Vorbereitungen fünf Tatverdächtige festzunehmen, teilte das LKA in Magdeburg am 17. Januar 2020 mit. Fünf weitere mutmaßliche Bandenmitglieder hätten sich bereits in Untersuchungshaft befunden, ihnen würden nun weitere Straftaten zur Last gelegt.