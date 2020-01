Eberswalde: Bislang ohne Belege für Wegsperren des Mädchens

Das in Obhut genommene vernachlässigte fünfjährige Mädchen aus Eberswalde hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einem Kinderbett im Schlafzimmer der Mutter geschlafen.

«Es spricht nach dem Durchsuchungsbericht bisher nichts für die These, das Kind sei weggesperrt worden», sagte Staatsanwalt Ingo Kechichian am 16. Januar 2020 in Frankfurt (Oder). Es sei aber auch nicht ausgeschlossen. Das sage zudem nichts darüber aus, ob das Kind wenig Tageslicht gesehen habe. Das Mädchen sei dem Bericht eines Krankenhauses zufolge unterernährt, verhaltensauffällig und sprachgestört gewesen. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.