BER: Bundespolizei-Gebäude soll im Sommer in Betrieb gehen

Das neue Dienstgebäude der Bundespolizei am Hauptstadtflughafen BER soll rechtzeitig vor der Flughafen-Eröffnung im Oktober fertiggestellt werden. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert, die Dienststelle soll bereits im Sommer besetzt werden, wie die Bundespolizeidirektion Berlin und der Flughafenbetreiber gemeinsam mitteilten. Der dreigeschossige Neubau ist den Angaben nach 2600 Quadratmeter groß und soll der Arbeitsplatz für rund 400 Mitarbeiter im Schichtdienst werden. Die Investitionskosten wurden mit rund acht Millionen Euro angegeben. Am 31. Oktober mit neun Jahren Verspätung der neue Hauptstadtflughafen öffnen.

