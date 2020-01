Vernachlässigtes Kind in Eberswalde kam in Obhut

Ein vernachlässigtes fünfjähriges Mädchen ist in Eberswalde in Brandenburg in die Obhut der Behörden gekommen. Das Mädchen sei im Krankenhaus gewesen, habe es aber schon wieder verlassen können, sagte der Landrat des Kreises Barnim, Daniel Kurth (SPD), am Montag bei einer Pressekonferenz. Er habe feststellen müssen, «dass das Kind nicht die Fürsorge und Pflege und Liebe seiner Eltern bekommen hat», die es gebraucht hätte. Es befinde sich nun in sicherer Obhut. Seine beiden Geschwister seien zeitgleich in Sicherheit gekommen. Bei ihnen gebe es keine Hinweise auf derartige Vernachlässigung wie bei dem Mädchen, sagte Sozialdezernentin Yvonne Dankert.

Die «Märkische Oderzeitung» hatte am Samstag berichtet, das Mädchen habe jahrelang kein Tageslicht gesehen und solle mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein. «Das können wir nicht bestätigen», sagte Kurth. Der endgültige Bericht des Krankenhauses stehe aus. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen Unbekannt eingeleitet.