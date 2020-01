Feuer in Mehrfamilienhaus: 51-Jähriger setzt Bett in Brand

Ein 51-jähriger Mann hat in einem Potsdamer Mehrfamilienhaus das Bett in seinem Schlafzimmer in Brand gesetzt. Der offensichtlich psychisch erkrankte Mann sei am Samstag von der Feuerwehr aus der Wohnung in der 5. Etage gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Weitere Mieter seien nicht in Mitleidschaft gezogen worden.

Die Feuerwehr wurde am frühen Samstagvormittag von der Bewohnerin eines Nachbarhauses alarmiert, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest berichtete. Daraufhin waren die Rettungskräfte mit elf Fahrzeugen ausgerückt und mit einer Drehleiter über den Balkon in die Wohnung im 5. Stock eingedrungen. Dort konnten sie den 51-Jährigen in Sicherheit bringen und den Brand löschen. Insgesamt waren 38 Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.