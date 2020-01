Brand in Potsdamer Mehrfamilienhaus: ein Bewohner verletzt

Bei einem Brand in einem Potsdamer Mehrfamilienhaus ist ein Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr sei am frühen Samstagvormittag von der Bewohnerin eines Nachbarhauses alarmiert worden, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Die Feuerwehr sei mit 11 Fahrzeugen angerückt und mit einer Drehleiter über den Balkon in die Wohnung im 5. Stock eingedrungen. Dort konnten sie den Bewohner in Sicherheit bringen, der mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Alter des Mannes war zunächst nicht bekannt.

Im Schlafzimmer habe aus noch unbekannter Ursache das Bett in Flammen gestanden, erklärte der Sprecher. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Insgesamt waren 38 Rettungskräfte im Einsatz. Die übrigen Bewohner des Hauses seien durch den Brand und die Löscharbeiten nicht betroffen, so der Feuerwehr-Sprecher.