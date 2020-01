Finanzausschuss billigt Kaufvertrag für Tesla-Fabrikgelände

Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hat den Kaufvertrag für das Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla gebilligt. «Die erste große Hürde ist genommen», sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sichtlich erleichtert nach der Entscheidung am Donnerstag. «Die Entscheidung fiel einstimmig bei einigen Enthaltungen.»

Damit hat der Landtag der Landesregierung den Weg für die Ansiedlung der Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree) frei gemacht. Dort sollen in einer ersten Phase von Sommer 2021 an jährlich 150 000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden sollen.